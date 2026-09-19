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Татар-информ

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Политолог КФУ заявил, что ожидает высокую явку на выборах в Татарстане

Политолог КФУ заявил, что ожидает высокую явку на выборах в Татарстане

В Татарстане ожидается традиционно высокая явка избирателей на выборах депутатов Госдумы. Об этом заявил сегодня в Едином информационном центре заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ, доктор политических наук Андрей Большаков.

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