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Суд Перу приговорил экс-президента Толедо к 20 годам тюрьмы за коррупцию

Суд Перу приговорил экс-президента Толедо к 20 годам тюрьмы за коррупцию

Суд Перу признал виновным бывшего президента Алехандро Толедо (2001-2006) в преступном сговоре, отмывании денег и получении взятки от бразильской строительной компании Odebrecht, приговорив его к 20,5 годам тюрьмы.

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