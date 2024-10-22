Суд Перу приговорил экс-президента Толедо к 20 годам тюрьмы за коррупцию

Суд Перу признал виновным бывшего президента Алехандро Толедо (2001-2006) в преступном сговоре, отмывании денег и получении взятки от бразильской строительной компании Odebrecht, приговорив его к 20,5 годам тюрьмы.
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