«Нужно настраиваться на сезон заранее, а не валять дурака»

В хоккейном клубе ЦСКА в нынешнее межсезонье идет перестройка. После вылета в первом раунде плей-офф КХЛ от ярославского «Локомотива» фактически закончилась выдающаяся история той команды, которая в 2017–2023 годах трижды побеждала в Кубке Гагарина, два раза играла в финале, а также выиграла три регулярных чемпионата.