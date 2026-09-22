Ли Чжэ Мён: США следует ослабить санкции против КНДР

Южнокорейский президент Ли Чжэ Мён призвал Соединённые Штаты ослабить санкции против КНДР. «Я полагаю, что большую ценность может иметь компромисс между санкциями, которые все равно не особо эффективны, и прекращением разработки дополнительных технологий в области ядерных вооружений», — заявил он The New York Times.
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