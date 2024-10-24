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В России учительница получила сотрясение мозга после разговора с отцом учеников

В России учительница получила сотрясение мозга после разговора с отцом учеников

В Якутске учительница получила сотрясение мозга после разговора с отцом двоих детей. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщил общественник Антон Жондоров, к которому обратилась директор школы Таисия Горохова.

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