В России учительница получила сотрясение мозга после разговора с отцом учеников

В Якутске учительница получила сотрясение мозга после разговора с отцом двоих детей. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщил общественник Антон Жондоров, к которому обратилась директор школы Таисия Горохова.
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