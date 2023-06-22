Военнослужащие ЮВО почтили память павших в Великой Отечественной войне

Военнослужащие возложили цветы и венки к памятникам и мемориалам, минутой молчания почтили память павших защитников, всех тех, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы своё Отечество.
Популярные статьи
- В Венгрии состоялось торжественное открытие российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- На Южно-Донецком направлении военнослужащий морской пехоты ТОФ сбил шесть самолетов и два вертолета противника
- Ему исполнилось бы 100 лет: память легендарного разведчика почтили в Уссурийске
Свежие комментарии