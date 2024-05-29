«ГИБДД убираем»: ведомство переименовали обратно в Госавтоинспекцию (ГАИ)

lyudmilabalko

правильно . деньги тратить можно 2 миллиарда руб. что для медведева они ? еще потратит не свои не жалко . вся дума только и делает что дурость всякую придумывают показать же надо что они как будто работают. пишем , пишем для себя, кто нас слушает или читает?