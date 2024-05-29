"Всё уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка — извозчику, извозчик — автомашине, а автомашина общего назначения — всем машинам специального назначения и автобусу" (из Правил дорожного движения, 1936 год).
«ГИБДД убираем»: ведомство переименовали обратно в Госавтоинспекцию (ГАИ)
Комментарии
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lyudmilabalko
правильно . деньги тратить можно 2 миллиарда руб. что для медведева они ? еще потратит не свои не жалко . вся дума только и делает что дурость всякую придумывают показать же надо что они как будто работают. пишем , пишем для себя, кто нас слушает или читает?
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2 час.
Александр Батт
ГАИ вернулось. Деньги на двойное переименование ушли.
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1 час.
Добрый Кот
Как свинью не назови-свиньёй она быть не перестанет.
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36 мин.
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