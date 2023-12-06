США и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Global look press/Keystone Press Agency/Pavlo Gonchar США и Швеция во вторник подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое расширяет партнерство между странами в этой сфере в преддверии вступлении Швеции в НАТО.
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