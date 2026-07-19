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Царьград

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Казахстан вводит обязательные эконормы для дорог с 2027 года

Казахстан вводит обязательные эконормы для дорог с 2027 года

Министерство транспорта Республики Казахстан сообщает, что Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт (КаздорНИИ) разрабатывает первый в истории страны ведомственный норматив в сфере экологической безопасности автомобильных дорог.

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