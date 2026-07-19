Казахстан вводит обязательные эконормы для дорог с 2027 года

Министерство транспорта Республики Казахстан сообщает, что Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт (КаздорНИИ) разрабатывает первый в истории страны ведомственный норматив в сфере экологической безопасности автомобильных дорог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии