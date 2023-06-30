Американский обозреватель: В рамках новой военной доктрины для противостояния России и КНР Япония может отказаться от безъядерного статуса

Автор статьи в онлайн-издании 19FortyFive, американский обозреватель и китаевед Дэн Блюменталь, считает, что японское правительство взяло курс на активную милитаризацию, кардинально изменив военную доктрину, которая после капитуляции Японии во Второй мировой войне носила сугубо оборонительный характер.
Популярные статьи
- Глава Чечни: Бойцы батальона «Запад-Ахмат» предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область
- Пресса США: В Вашингтоне знали о планах Пригожина сместить руководство Минобороны России
- Противник попытался прорвать оборону российской армии на Красно-Лиманском направлении, все атаки ВСУ отражены - Минобороны
Свежие комментарии