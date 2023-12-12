Морозы покинут Южный Урал до нового года

В Челябинской области ослабевают морозы. Как сообщили РИА «Новый День» в региональном гидрометеоцентре, в ночь на среду, 13 декабря, столбики термометров еще могут опуститься до минус 35 – минус 40 градусов, но завтра днем холоднее всего будет в низинах – до минус 25, на остальной территории – не ниже минус 21.