В двух павильонах «Ягодные сезоны» в Ховрине появилась смородина и молодой крыжовник

В Ховрине наступило настоящее ягодное раздолье: в павильоны «Ягодные сезоны» завезли свежий урожай. На прилавках уже красуются ароматная земляника, спелая смородина и крыжовник, привезенные прямиком с фермерских хозяйств.
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