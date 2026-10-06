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Zero Hedge

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S&P Set To Open At Record High As Oil Slides, Bond Rout Takes A Breather

S&P Set To Open At Record High As Oil Slides, Bond Rout Takes A Breather

S&P Set To Open At Record High As Oil Slides, Bond Rout Takes A Breather US equity futures are higher for a fourth day, putting the S&P on course for its longest winning streak in two months, and on pace for a record open.

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