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У спецназовцев Северного флота появился новый спортивный городок

У спецназовцев Северного флота появился новый спортивный городок

Спортивный городок был построен на средства, целенаправленно выделенные управлением физической подготовки и спорта ВС РФ в рамках программы по обновлению учебно-материальной и спортивной базы воинских частей в военных округах и на Северном флоте.

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