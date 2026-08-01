Россия обвинила Норвегию и НАТО в эскалации в Арктическом регионе

Механизмы взаимодействия России и Норвегии, созданные для предотвращения опасных инцидентов, в настоящее время не работают в полной мере из-за курса Осло и его союзников по НАТО на усиление военного присутствия в Арктике, заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.
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