Россия обвинила Норвегию и НАТО в эскалации в Арктическом регионе

Механизмы взаимодействия России и Норвегии, созданные для предотвращения опасных инцидентов, в настоящее время не работают в полной мере из-за курса Осло и его союзников по НАТО на усиление военного присутствия в Арктике, заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.