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Царьград

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Москва заявила об уничтожении западных инструкторов в Кривом Роге

Москва заявила об уничтожении западных инструкторов в Кривом Роге

Высокоточный удар по Кривому Рогу поразил командный состав ВСУ и инструкторов НАТО – НебензяПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал недавнюю ракетную атаку, проведённую русскими вооружёнными силами по Кривому Рогу.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Когда англо-американская авиация сносила Дрезден, когда плавились Хиросима и Нагасаки, там что, не было мирных жителей? Были! Но они были виновны хотя бы тем, что были на стороне врага, это их мужья и сыновья убивали людей на чужой земле! Почему для сраных хахлофф исключение? Сжечь нах Куев, Львов и прочие осиные гнезда, в труху, в пепел!!!
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19 час.
Сергей
ПВО свинарнии как всегда по жилым домам еб....т!!!
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17 час.
Сергей
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17 час.
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