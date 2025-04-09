Москва заявила об уничтожении западных инструкторов в Кривом Роге

Ваша Светлость

Когда англо-американская авиация сносила Дрезден, когда плавились Хиросима и Нагасаки, там что, не было мирных жителей? Были! Но они были виновны хотя бы тем, что были на стороне врага, это их мужья и сыновья убивали людей на чужой земле! Почему для сраных хахлофф исключение? Сжечь нах Куев, Львов и прочие осиные гнезда, в труху, в пепел!!!