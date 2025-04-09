Высокоточный удар по Кривому Рогу поразил командный состав ВСУ и инструкторов НАТО – НебензяПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал недавнюю ракетную атаку, проведённую русскими вооружёнными силами по Кривому Рогу.
Москва заявила об уничтожении западных инструкторов в Кривом Роге
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ваша Светлость
Когда англо-американская авиация сносила Дрезден, когда плавились Хиросима и Нагасаки, там что, не было мирных жителей? Были! Но они были виновны хотя бы тем, что были на стороне врага, это их мужья и сыновья убивали людей на чужой земле! Почему для сраных хахлофф исключение? Сжечь нах Куев, Львов и прочие осиные гнезда, в труху, в пепел!!!
Ответить
19 час.
Сергей
ПВО свинарнии как всегда по жилым домам еб....т!!!
Ответить
17 час.
Сергей
Ответить
17 час.
Свежие комментарии