Депутаты законодательного собрания Нижегородской области рассмотрят в октябре законопроект о корректировке регионального бюджета на 2026 год, предусматривающий сокращение доходов на 352,6 млн рублей при одновременном росте расходов на 5,6 млрд рублей и увеличении дефицита до 65,22 млрд рублей.
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