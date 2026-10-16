Депутаты законодательного собрания Нижегородской области рассмотрят в октябре законопроект о корректировке регионального бюджета на 2026 год, предусматривающий сокращение доходов на 352,6 млн рублей при одновременном росте расходов на 5,6 млрд рублей и увеличении дефицита до 65,22 млрд рублей.