Гурцкая заявил, что переход Жуана в ЦСКА не состоялся из-за Игдисамова

Футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!» рассказал, что переход нападающего турецкого «Гезтепе» Жуана в московский ЦСКА не состоялся из-за позиции главного тренера армейцев Дмитрия Игдисамова.
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