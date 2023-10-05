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Учёные запатентовали способ эффективно прогнозировать риск невынашивания беременности

Учёные запатентовали способ эффективно прогнозировать риск невынашивания беременности

Исследователи нашли способ, как прогнозировать невынашивание беременности на ранних сроках.В Дальневосточном научном центре физиологии и патологии дыхания учёные разработали и запатентовали способ эффективно прогнозировать на ранних сроках риск невынашивания беременности, – рассказала в Минобрнауки.

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