Учёные запатентовали способ эффективно прогнозировать риск невынашивания беременности

Исследователи нашли способ, как прогнозировать невынашивание беременности на ранних сроках.В Дальневосточном научном центре физиологии и патологии дыхания учёные разработали и запатентовали способ эффективно прогнозировать на ранних сроках риск невынашивания беременности, – рассказала в Минобрнауки.