«Великие восточные рейдеры» как элемент давления режима Эрдогана на турецкую оппозицию

На фоне недавних массовых демонстраций в Турции вновь заявила о себе давно спящая организация джихадистов, которая исторически пользовалась не афишируемой, но оттого не менее эффективной поддержкой со стороны режима Эрдогана.
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