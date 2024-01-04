Контейнерные перевозки из Азии в Европу подорожали из-за хуситов

К подъему цены привело то, что многие перевозчики перенаправили свои суда в обход Красного моря, теперь контейнеровозы следуют в Европу не через Суэцкий канал, а огибая Африку с юга Стоимость перевозки грузов на контейнеровозах, следующих из Азии в Европу, резко выросла из-за атак на суда в районе Красного моря, которые производят йеменские хуситы (участники йеменской военизированной группировки «Ансар Аллах»).