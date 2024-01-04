Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 738 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Контейнерные перевозки из Азии в Европу подорожали из-за хуситов

Контейнерные перевозки из Азии в Европу подорожали из-за хуситов

К подъему цены привело то, что многие перевозчики перенаправили свои суда в обход Красного моря, теперь контейнеровозы следуют в Европу не через Суэцкий канал, а огибая Африку с юга Стоимость перевозки грузов на контейнеровозах, следующих из Азии в Европу, резко выросла из-за атак на суда в районе Красного моря, которые производят йеменские хуситы (участники йеменской военизированной группировки «Ансар Аллах»).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх