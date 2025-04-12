В Белом доме бурно отреагировали на переговоры Путина и Уиткоффа

Поездка спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Петербург и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным рассматриваются Вашингтоном как очередной шаг к прекращению огня и окончательной остановке российско-украинского конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает ТАСС.
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