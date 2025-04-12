МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 516 подписчиков

В Белом доме бурно отреагировали на переговоры Путина и Уиткоффа

В Белом доме бурно отреагировали на переговоры Путина и Уиткоффа

Поездка спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Петербург и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным рассматриваются Вашингтоном как очередной шаг к прекращению огня и окончательной остановке российско-украинского конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх