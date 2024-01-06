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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефен Карри о Куминге: «Нормально, что он хочет играть и злится. Но это можно выразить так, чтобы команда не страдала»

Во встрече с «Денвером» Куминга по решению главного тренера Стива Керра большую часть времени провел на скамейке.

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