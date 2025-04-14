Число разрушенных при землетрясении в Таджикистане жилых домов возросло до 94

Число полностью разрушенных в результате землетрясения в Таджикистане 13 апреля жилых домов возросло до 94, сообщили в Центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.