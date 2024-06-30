Рейтинг WTA. Касаткина стала №12, Шнайдер дебютировала в топ-30

Дарья Касаткина, победившая в Истбурне, поднялась на 12-ю строчку. PIF WTA Rankings Положение на 1 июля 2024 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Ига Швентек (Польша) 11695 2 (2) Коко Гауфф (США) 7943 3 (3) Арина Соболенко (Беларусь) 7841 4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 6026 5 (5) Джессика Пегула (США) 5025 6 (6) Маркета Вондроушова (Чехия) 4463 7 (7) Жасмин Паолини (Италия) 4228 8 (8) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4055 9 (9) Мария Саккари (Греция) 3805 10 (10) Онс Жабер (Тунис) 3801 12 (14) Дарья Касаткина (Россия) 3283 15 (15) Людмила Самсонова (Россия) 2830 17 (19) Эмма Наварро (США) 2323 18 (17) Анна Калинская (Россия) 2310 22 (22) Екатерина Александрова (Россия) 2053 23 (24) Мирра Андреева (Россия) 2018 25 (30) Лейла Фернандес (Канада) 1920 28 (25) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1756 30 (47) Диана Шнайдер (Россия) 1690 37 (49) Донна Векич (Хорватия) 1488 38 (36) Вероника Кудерметова (Россия) 1488 41 (39) Анастасия Потапова (Россия) 1415 48 (58) Виктория Томова (Болгария) 1235 60 (66) Анна Блинкова (Россия) 982 77 (81) Элина Аванесян (Россия) 926 91 (112) Каролин Возняцки (Дания) 774 93 (113) Паула Бадоса (Испания) 770 100 (105) Хэрриет Дарт (Великобритания) 739 101 (90) Эрика Андреева (Россия) 729 102 (100) Мария Тимофеева (Россия) 722 104 (102) Камилла Рахимова (Россия) 696 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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