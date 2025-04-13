Незаконный сбор биометрии Т-банком (Тинькофф банком) и обработка банком персональных данных без возможности частичного отказа

﻿﻿T-Bank не обеспокоен решением суда по биометрии: Суд постановил, что пункт 2.24 UKBO TBank относительно автоматического согласия клиентов на обработку их биометрических данных и получения согласия при входе в систему IB является незаконным Что касается невозможности частичного возражения против обработки данных, то это является нарушением федерального закона.