Незаконный сбор биометрии Т-банком (Тинькофф банком) и обработка банком персональных данных без возможности частичного отказа

T-Bank не обеспокоен решением суда по биометрии: Суд постановил, что пункт 2.24 UKBO TBank относительно автоматического согласия клиентов на обработку их биометрических данных и получения согласия при входе в систему IB является незаконным Что касается невозможности частичного возражения против обработки данных, то это является нарушением федерального закона.
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