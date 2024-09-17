Гимнастка из США Чайлз обжаловала решение CAS о лишении ее бронзовой медали ОИ

Американская гимнастка Джордан Чайлз обратилась с апелляцией в Верховный суд Швейцарии с требованием отменить решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который лишил ее бронзовой медали соревнований по спортивной гимнастике в вольных упражнениях на Олимпийских играх – 2024.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии