Гимнастка из США Чайлз обжаловала решение CAS о лишении ее бронзовой медали ОИ

Американская гимнастка Джордан Чайлз обратилась с апелляцией в Верховный суд Швейцарии с требованием отменить решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который лишил ее бронзовой медали соревнований по спортивной гимнастике в вольных упражнениях на Олимпийских играх – 2024.