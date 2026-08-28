29 августта Кабан күле яр буеның өченче чираты ачылачак

Казанда 29 августта Кабан күле яр буеның өченче чиратының беренче этабы ачылачак. Бу хакта журналистларга «Татарстан Республикасы шәһәрләрен үстерү институты» фонды директоры урынбасары Арина Петрова сөйләде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым