Шольц признался в поддержке Германией Украины из-за экономической выгоды

Инвестиции немецкого бизнеса в Украину до и после конфликта принесут пользу немецкой экономике.РИА Новости сообщают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время экономического форума в Берлине раскрыл причины поддержки страны.
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