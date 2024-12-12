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Шольц признался в поддержке Германией Украины из-за экономической выгоды

Шольц признался в поддержке Германией Украины из-за экономической выгоды

Инвестиции немецкого бизнеса в Украину до и после конфликта принесут пользу немецкой экономике.РИА Новости сообщают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время экономического форума в Берлине раскрыл причины поддержки страны.

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