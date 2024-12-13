В Омске запретят продажу алкоголя в местах проведения праздничных массовых мероприятий (в парке имени 30 лет ВЛКСМ, Советском, у Омской крепости и так далее).
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В Омске запретят продажу алкоголя в местах проведения праздничных массовых мероприятий (в парке имени 30 лет ВЛКСМ, Советском, у Омской крепости и так далее).