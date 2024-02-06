Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Это весь ваш словарный запас или ещё чего знаете? Не держите в себе!NE: поведение Шой...
  • Бендер Задунайский
    Понты , показуха для публики . На самом деле вместо обуви  там разложены подковы .Журналистка Ксени...
  • Бендер Задунайский
    Вот же падла , потомок гестаповца .Боррель: ЕС готов...

Комитет СФ поддержал закон о праве властей регионов России запрещать "наливайки"

Комитет СФ поддержал закон о праве властей регионов России запрещать "наливайки"

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон, который дает право властям регионов запрещать на своей территории продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх