Комитет СФ поддержал закон о праве властей регионов России запрещать "наливайки"

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон, который дает право властям регионов запрещать на своей территории продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках.
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