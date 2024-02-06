Комитет СФ поддержал закон о праве властей регионов России запрещать "наливайки"

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон, который дает право властям регионов запрещать на своей территории продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках.