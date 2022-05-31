Глава центрального банка Чехии призывает увеличить запасы золота

Вступающий в должность управляющий Чешского национального банка призывает к повышению процентных ставок, увеличению портфеля акций банка и пополнению запасов золота, чтобы избежать инфляции со стороны спроса и одновременно увеличить прибыль.
Вступающий в должность управляющий Чешского национального банка призывает к повышению процентных ставок, увеличению портфеля акций банка и пополнению запасов золота, чтобы избежать инфляции со стороны спроса и одновременно увеличить прибыль.
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