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Глава центрального банка Чехии призывает увеличить запасы золота

Глава центрального банка Чехии призывает увеличить запасы золота

Вступающий в должность управляющий Чешского национального банка призывает к повышению процентных ставок, увеличению портфеля акций банка и пополнению запасов золота, чтобы избежать инфляции со стороны спроса и одновременно увеличить прибыль.

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