Мертвую пенсионерку с инородными предметами в теле нашли на проспекте Народного Ополчения. Фельдшер неотложки вызвал полицию к жилому дому на проспекте Народного Ополчения, где обнаружил тело пенсионерки.
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Мертвую пенсионерку с инородными предметами в теле нашли на проспекте Народного Ополчения. Фельдшер неотложки вызвал полицию к жилому дому на проспекте Народного Ополчения, где обнаружил тело пенсионерки.