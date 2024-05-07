Израиль проводит мощные авиаудары в городе Рафах на юге сектора Газа

В настоящее время израильские вооруженные силы активно осуществляют бомбардировки целей, связанных с палестинской организацией ХАМАС, расположенных в восточной части города Рафах, находящегося на границе между сектором Газа и Египтом.
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