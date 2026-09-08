Бензин по 100 рублей за литр в Крыму будет доступен на 99 АЗС 8 сентября

Сегодня на 99 АЗС Крыма организована реализация топлива по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
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