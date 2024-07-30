Байден намерен отменить неприкосновенность президентов США и реформировать Верховный суд страны

Президент США Джо Байден предложил план реформирования Верховного суда и обеспечения того, чтобы бывшие главы государства не обладали иммунитетом за совершенные преступления во время пребывания в должности.
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