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«Лос-Анджелес» назначит Холланда генменеджером (Фрэнк Серавалли)

«Лос-Анджелес» назначит Холланда генменеджером (Фрэнк Серавалли)

Информацию о предстоящем новом назначении 69-летнего функционера подтвердил инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

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