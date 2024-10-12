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В МЧС назвали погибших в квартирном пожаре на Стойкости

В МЧС назвали погибших в квартирном пожаре на Стойкости

Появились подробности смертельного пожара в квартире на улице Стойкости в Петербурге. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, сейчас  дознаватели выясняют причину возгорания, который утром 12 октября унес жизни двух человек.

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