В МЧС назвали погибших в квартирном пожаре на Стойкости

Появились подробности смертельного пожара в квартире на улице Стойкости в Петербурге. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, сейчас дознаватели выясняют причину возгорания, который утром 12 октября унес жизни двух человек.