«Город, который умеет удивлять»: чем Владивосток впечатлил журналистов и блогеров

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября, ФедералПресс. Федеральные журналисты и блогеры поделились впечатлениями от Владивостока после пресс-тура по Приморскому краю в рамках гранд-финала международного конкурса-премии «КАРДО».
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