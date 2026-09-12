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«Город, который умеет удивлять»: чем Владивосток впечатлил журналистов и блогеров

«Город, который умеет удивлять»: чем Владивосток впечатлил журналистов и блогеров

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября, ФедералПресс. Федеральные журналисты и блогеры поделились впечатлениями от Владивостока после пресс-тура по Приморскому краю в рамках гранд-финала международного конкурса-премии «КАРДО».

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