Вслед за началом СВО, руководство Европейского союза приняло решение, что, наряду с обеспечением Киева разнообразным вооружением ради продвижения личных коммерческих целей ценой кровопролития, они также способны ударить по финансовой сфере России.
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