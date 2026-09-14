В школах РФ в 2,5 раза увеличили время на начальную военную подготовку

В школах России стали уделять больше времени начальной военной подготовке. Подробностями нововведений поделился глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.
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