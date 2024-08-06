Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Такер Карлсон: беспомощные и некомпетентные — демократов опасно допускать до управления страной

Такер Карлсон: беспомощные и некомпетентные — демократов опасно допускать до управления страной

Политики Демократической партии не обладают какими-либо реальными навыками и живут одними теориями, желаниями и надеждами, однако, пытаясь воплотить эти планы в жизнь, из-за своей некомпетентности они делают только хуже, заявил американский журналист Такер Карлсон.

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