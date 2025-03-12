Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 912 подписчиков

В Турции с начала года суррогатным алкоголем отравились более 100 человек

В Турции с начала года суррогатным алкоголем отравились более 100 человек

Ситуацию в стране называют "некритичной", но понимают, что туристы могут предпочесть другие направления отдыхаПоток русских туристов в Турцию может сократиться на фоне новостей о том, что в стране участились случаи отравления поддельным алкоголем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх