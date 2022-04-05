В Краснодарском крае перед судом предстанет группа граждан, обвиняемых в организации подпольных игровых клубов

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении семерых местных жителей в возрасте от 22 до 40 лет, обвиняемых в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны группой лиц по предварительному сговору (ч.
Происшествия10 подписчиков
Популярные статьи
- СК России устанавливает причастных из числа украинских националистов к новым обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР
- Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства готовящейся информационной провокации в отношении российских войск в украинском селе Мощун
- Председатель СК России поручил незамедлительно провести следственные действия с задержанным сотрудником СБУ
Свежие комментарии