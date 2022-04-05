Происшествия

10 подписчиков

В Краснодарском крае перед судом предстанет группа граждан, обвиняемых в организации подпольных игровых клубов

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении семерых местных жителей в возрасте от 22 до 40 лет, обвиняемых в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны группой лиц по предварительному сговору (ч.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх