В Краснодарском крае перед судом предстанет группа граждан, обвиняемых в организации подпольных игровых клубов

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении семерых местных жителей в возрасте от 22 до 40 лет, обвиняемых в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны группой лиц по предварительному сговору (ч.