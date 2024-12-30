Смехотерапия
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Смехотерапия

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  • Егор П
    " Если да, напишите в комментариях, как именно — очень интересно узнать!" Как как, третий год подряд в смену работаю ...Отборные мемы и п...
  • Егор П
    жиза...Про Новый год! И ...
  • Вадим Скоробогатов
    👍😅Забавные коммента...

Отборные мемы и прикольные картинки про Новый Год 2025

Отборные мемы и прикольные картинки про Новый Год 2025

Алексей Миронович Ну что, друзья, до Нового года и всех этих праздничных радостей осталось совсем чуть-чуть — буквально несколько дней! Скоро все будут сидеть за столами, полными вкусностей, в окружении близких, поднимать бокалы, желать друг другу счастья и, конечно же, уничтожать горы оливье.

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Комментарии
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Егор П
&quot; Если да, напишите в комментариях, как именно — очень интересно узнать!&quot; Как как, третий год подряд в смену работаю на 1 пьянваря!
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7 час.

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