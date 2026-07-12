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Российские пловцы победили в медальном зачете на юниорском чемпионате Европы в Германии. Они завоевали 36 наград

Российские пловцы выиграли медальный зачет на юниорском чемпионате Европы. Турнир проходил в немецком Мюнхене.

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