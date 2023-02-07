Кадровые назначения произошли в органах прокуратуры Мангистау

В пресс-службе прокуратуры Мангистауской области сообщили о кадровых изменениях. Приказом прокурора Мангистауской области от 6 февраля 2023 года заместителем прокурора города Актау назначен младший советник юстиции Айтуганов Аманжол Черкезович.