В Смоленске МФЦ проведет ярмарку вакансий

Организация предлагает ознакомиться с условиями работы, графиком, заработными платами и соцгарантиями Во вторник, 12 марта, на площадке Центра занятости населения Смоленска пройдет ярмарка вакансий для филиалов МФЦ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии