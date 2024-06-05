Сенатор Пушков назвал слова Байдена об Украине в НАТО ударом по надеждам Киева

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал слова Джо Байдена о том, что Киев может не стать членом НАТО по окончании конфликта с Россией, очередным ударом президента США по надеждам Украины.
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