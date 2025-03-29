Родительские субботы: смысл, традиции и значение для православных

«Сегодня родительская!» — эту фразу православные христиане слышат несколько раз в году. Но что на самом деле стоит за этим днём? Почему так важно поминать усопших, и как правильно это делать? Мы попросили рассказать о родительской субботе митрофорного протоиерея Владимира.